Empresa bracarense fixa dois dias de teletrabalho e dá tardes de sexta

A produtora de espetáculos teatrais musicais como "Alice e o País das Maravilhas no Gelo", "O Peter Pan no Gelo" ou o "Feiticeiro de Oz no Gelo" quer conciliar teletrabalho e trabalho presencial", adotando período de descanso adicional para os colaboradores que exerçam funções em que o trabalho remoto não seja opção, enquanto os restantes poderão continuar a laborar a partir de casa dois dias por semana.

"Sentimos que a figura do teletrabalho, que já estava prevista na empresa antes da pandemia, veio para ficar e permitiu alertar-nos para o facto de o mesmo permitir manter, ou mesmo aumentar, a produtividade das organizações e, na maior parte dos casos, a satisfação e felicidade dos colaboradores. Por outro lado, em alguns momentos, observaram-se maiores desafios, quer na adoção dos princípios e valores que pretendemos ver refletidos no dia-a-dia, quer no fomento de um genuíno sentimento de pertença à equipa/’família’ AM", explica Nuno Barbot, CEO do AM Experience Group, em comunicado.

Esta especialista em criar experiências de entretenimento familiares, com instalações no Porto e em Braga, onde está sediada, fixou o novo modelo de trabalho após um questionário aos seus 35 trabalhadores.

Com algumas ressalvas: "Em alguns períodos do ano, poderá ainda aplicar-se um regime mais intensivo de teletrabalho, sempre que for considerado do interesse de ambas as partes. Para funções em que o teletrabalho não se possa aplicar, como em logística, produção ou operações, entra em vigor um período de descanso adicional, rotativo entre a equipa, que permita que às sextas-feiras à tarde todos os colaboradores folguem, mantendo sempre um elemento para resposta a qualquer questão", adianta o CEO da empresa.

Criando esta metodologia de trabalho, o AM Experience Group acredita que, "uma vez ultrapassada a crise sanitária, o grupo irá retomar o crescimento que, entre 2015 e 2019, foi anualmente de 13,4%, em média, bem como manter os elevados níveis de produtividade demonstrado, mesmo no período pandémico".

O AM Experience Group fechou 2020 com uma faturação de 1,83 milhões de euros, contra quase quatro milhões no ano anterior, com o mercado nacional a cair 61% para 1,34 milhões, o espanhol 2% para 358 mil euros e o angolano 33% para 134 mil.