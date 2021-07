Empresas acusam Governo de ser cada vez pior pagador

O Compromisso Pagamento Pontual (CPP) responsabiliza o Governo pelo facto de o Estado português ser cada vez pior pagador.





Em comunicado enviada às redações, a plataforma que indica que em finais de 2020 contava já com mais de 400 empresas e um total de 1.507 sociedades aderentes, diz que o Estado português deve, no final de junho, 665 milhões de euros às empresas fornecedoras de bens e serviços, um valor que triplicou desde dezembro do ano passado.





O CCP acusa ainda o Governo de ter falhado o compromisso de encurtar o montante que o Estado deve há mais de 90 dias aos fornecedores, uma forma de apoiar o tecido empresarial a suportar os efeitos da crise pandémica.



Com o não cumprimento da promessa feita em março deste ano, o Estado está a prejudicar a liquidez das empresas, acusa ainda o CCP.