Empresas podem candidatar-se até ao final do ano aos prémios Kaizen

As candidaturas para a 10.ª edição do Prémio Kaizen estão abertas até ao dia 31 de dezembro. As empresas nacionais podem concorrer em seis categorias: Excelência na Produtividade, na Qualidade, no Sistema de Melhoria Contínua, na Estratégia de Crescimento, na Inovação e na Digitalização.

"É com muito orgulho que assinalamos uma década de Prémios Kaizen, uma iniciativa com a qual vimos distinguindo empresas que se destacam na implementação de processos de melhoria contínua, obtendo resultados e ganhos de rentabilidade e crescimento. Estou certo de que este ano o júri voltará a ter um trabalho desafiante, entre tantos projetos de qualidade e sucesso", afirma António Costa (na foto), senior partner do Kaizen Institute Western Europe.

Podem candidatar-se ao Prémio Kaizen empresas públicas ou privadas, de qualquer setor e dimensão, com projetos nacionais concluídos há menos de dois anos.

A comissão de avaliação das candidaturas é composta por elementos do Kaizen Institute e das entidades parceiras: APGEI-Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial, APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade, Católica Porto Business School, NOS, SGPS S.A e CEIIA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento.

A última edição do Prémio Kaizen distingiu as empresas Megatech Industries Portugal (Excelência na Produtividade), CIN Industrial Coatings (Excelência na Qualidade), CTT (Excelência no Sistema de Melhoria Contínua) e Garcia Garcia (Excelência na Estratégia de Crescimento).

A Mercatus (Excelência na Produtividade) e a Auto Ribeiro (Excelência na Qualidade) foram distinguidas na subcategoria PME. A Revigrés (Excelência na Produtividade) e a Continental (Excelência na Qualidade) receberam menções honrosas.