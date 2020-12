Empresas podem negar trabalho a quem não tem vacina?

“Como empresário, posso decidir com quem assino um contrato”. As declarações da presidente do Comité Económico e Social Europeu (CESE), Christa Schweng, muito divulgadas em Portugal e em Espanha, lançaram a ideia de que as empresas podem mesmo recusar um candidato a emprego que não tenha a vacina contra a covid-19. Mas nem a legislação portuguesa é tão permissiva, sobretudo quando a vacina é facultativa,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...