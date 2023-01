EnergyCon vai investir 25 milhões na zona industrial do Porto

A empresa de serviços energéticos controlada pelo grupo Painhas vai avançar com a criação de uma comunidade de energia renovável em Ramalde, onde se situa a chamada zona industrial da cidade. Tem a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Portuenses como embaixadora local do projeto e está “a contar com a adesão de mais de 60 empresas”.

EnergyCon vai investir 25 milhões na zona industrial do Porto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: EnergyCon vai investir 25 milhões na zona industrial do Porto O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar