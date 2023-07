Está confirmada a maior contratação de sempre do Sporting

Viktor Gyökeres

É oficial:é reforço do Sporting. O contrato vence em 2028 e a claúsula de rescisão é de 100 milhões de euros, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O avançado, recorde-se, é a contratação mais cara do história do Sporting: 20 milhões de euros mais quatro por objetivos.A SAD do Sporting Clube de Portugal informa que "chegou a acordo com Coventry City F.C. com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Gyökeres, pelo montante de 20 milhões de euros, aos quais podem acrescer até 4 milhões condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos", pode ler-se no comunicado.Adicionalmente, o Coventry fica com o direito a receber o montante correspondente a 15% da mais-valia de futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para até 10% por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objetivos individuais e coletivos acima referidos.O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a dois milhões de euros.