A marca norte-americana de vestuário Gap demitiu o seu presidente executivo, Art Peck, depois de mais um trimestre de maus resultados.

Apesar dos esforços, o CEO não conseguiu revitalizar o crescimento das vendas e o desempenho do terceiro trimestre foi desanimador. Resultado: as ações caíram a pique.

Após reportar as suas contas, depois do fecho de Wall Street, a Gap chegou a afundar 12% na negociação fora de horas da bolsa norte-americana, seguindo agora a recuar 7,31% para 16,74 dólares.

Foi o suficiente para a administração da empresa não esperar mais: Peck deixará os cargos de CEO e presidente da retalhista, informou a empresa, citada pela Bloomberg.

Este é apenas mais um caso de presidentes executivos a saírem – por decisão própria ou do "board" – da liderança das suas empresas.

Segundo as contas da Challenger, Gray & Christmas, o número de CEO que deixou as suas funções em outubro foi de 172 – o que constitui um novo recorde. Tratou-se de um aumento de 14% face aos 151 que saíram em setembro passado, e de 15% face às 149 saídas de outubro de 2018, refere a mesma fonte.



Ainda de acordo com as mesmas contas, entre 1 de janeiro e 6 de novembro, nos EUA, 1.332 CEO tinham já deixado o cargo, naquele que é o número mais elevado desde que a Challenger, Gray & Christmas começou a rastrear esta tendência, em 2002.