Estado sai da Efacec mas fica ainda mais exposto

A exposição do Estado vai aumentar em 160 milhões de euros e o Governo reconhece que há riscos associados, mas Costa Silva espera que tenha retorno. Se a Efacec for vendida, Estado fica com dois terços desse valor.

