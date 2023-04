Euroteste vai receber 230 mil euros para fiscalizar preços dos alimentos

Leia Também Cabaz de alimentos com IVA 0%: o que precisa de saber

O Estado assinou na passada sexta-feira com a Euroteste, do grupo Kantar, um contrato de 230 mil euros (187 mil euros mais IVA) para que a empresa de estudos de mercados acompanhe a evolução dos preços dos alimentos durante 2023 e 2024.A informação foi avançada pelo jornal Eco que indica que o contrato prevê que o pagamento seja "efetuado numa base trimestral", com a primeira tranche, no valor de 8%, a ser liquidada com a entrega do histórico de preços relativos aos últimos quatro anos e ao primeiro trimestre de 2023.Para além deste contrato, indica a publicação, o Estado celebrou outro, no valor de 53,7 mil euros com uma consultora agroindustrial para ter uma "metodologia de análise das fileiras".