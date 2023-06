Ex-CEO da TAP não teve redução de 30% no salário porque já tinha "corte permanente"

Leia Também Comissão de vencimentos não aprovou bónus de Christine Ourmières-Widener

Uma vez que foi ganhar para a TAP menos do que Antonoaldo Neves, o anterior CEO, Christine-Ourmières-Widener não viu o salário cortado enquanto esteve aos comandos da empresa, revela o Observador , que se baseia no último relatório e contas e numa ata da reunião da comissão de vencimentos da empresa, a que teve acesso.A redução de 30% na remuneração fixa dos administradores da TAP — que está em vigor enquanto durar o plano de reestruturação — não foi aplicada à ex-CEO da companhia aérea, porque a comissão de vencimentos, então liderada por Tiago Aires Mateus, validou, em agosto de 2021, o valor que tinha sido negociado com o Estado — uma remuneração base anual de 504 mil euros."A comissão entende ser de validar esta remuneração, considerando que corresponde a um corte permanente (e durante a vigência do contrato) e não relacionado com o período de execução do plano de reestruturação", lê-se na ata da reunião da comissão de vencimentos, citada pelo Observador. Segundo esta interpretação, o corte do salário foi estabelecido ainda antes de a gestora francesa ter sido nomeada pelo Estado.Não fica clara a dimensão desse corte permanente, mas o jornal recorda as notícias que davam conta de que Christine Ourmières-Widener iria ganhar menos do que o anterior CEO.