Executivo de topo de Singapura dispensou os seus próprios serviços

Bloomberg

Koh Boon Hwee superou grandes crises durante a sua carreira de quatro décadas como executivo. Liderou uma companhia aérea durante a epidemia de SARS em 2003 e dirigiu o maior banco do Sudeste Asiático após o colapso do Lehman Brothers.

Mas, para o veterano empreendedor, empresário e investidor do sector tecnológico de Singapura, o mais difícil sempre foi demitir funcionários.

"As pessoas ficam sem energia ou permitem que fiquem para trás", disse Koh, que presidiu o conselho de algumas das empresas mais emblemáticas de Singapura antes de se tornar financeiro, durante uma entrevista. "Preciso falar com essa pessoa e retirar essa pessoa daquele trabalho. Tenho sempre dificuldade com isto."

Por mais difícil que seja demitir os outros, a tarefa é duas vezes mais árdua quando a pessoa em questão é você mesmo. Este sentimento ajuda a explicar porque a sucessão empresarial é um problema tão grande em Singapura, onde mais de 60% das empresas de capital aberto são de propriedade familiar e a transição para novas lideranças não é frequente. Esta questão está a aumentar de urgência recentemente, porque a geração do "baby boom", nascida nos anos após a Segunda Guerra Mundial, está a chegar à idade em que deseja reformar-se.

O problema é tão grave que o planeamento da sucessão se configurou como um sector em Singapura e noutros lugares da Ásia, e todos, dos fundos de private equity aos consultores de fusões e aquisições, estão a competir para ajudar as empresas na transição para a próxima geração.

Abandonar o cargo

No entanto, esta nunca foi uma preocupação para Koh, que colocou em prática o que prega numa das primeiras empresas que o próprio fundou.

Na Sunningdale Tech, que fabrica e vende componentes de plástico para produtos médicos, de consumo e automóveis, Koh abandonou o cargo após quatro anos na liderança, em 2008, aos 58 anos de idade. A transição foi tranquila, a julgar pelo preço das acções da empresa. Estas mais que quadruplicaram desde então, em comparação com um aumento de 68% do Straits Times Index.

"Eu estou ligado à empresa, mas estar ligado a uma empresa significa que você quer que ela seja sempre o seu melhor", disse Koh, que agora actua como presidente não executivo, afastado da administração quotidiana da empresa. "E, com o passar do tempo, você quer pessoas mais jovens com ideias mais actualizadas."

De facto, Koh fala sobre renunciar ao comando como se isso fosse a coisa mais comum do mundo.

"Hoje, a administração da Sunningdale é completamente profissional", disse. "A equipa de gestão é totalmente profissional e totalmente competente."

Mas, embora tenha se distanciado da Sunningdale, não cortou completamente os laços. Continua a presidir o conselho de administração, onde, segundo ele, frequentemente discute formas de garantir que a empresa não fique para trás.

"Sempre achei que a forma certa de gerir uma organização é colocar as melhores pessoas a fazer esse trabalho", afirmou sobre a mudança na liderança. "Eu trabalhei a maior parte da minha carreira em empresas geridas profissionalmente, por isso foi [uma decisão] natural." Quanto a ele, "sempre haverá outra coisa para fazer".

(Texto original: Why a Top Singapore Executive Fired Himself)