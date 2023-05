Explorer volta a ir às compras e entra no capital do grupo Your

implementação de uma nova parceria estratégica, com a entrada do Fundo IV da Explorer Investments no capital social do grupo". Sara do Ó, "chairwoman" e CEO do Grupo Your, irá manter-se à frente da atual equipa de gestão.



A Explorer Investments, "private equity" fundada há duas décadas por Elisabeth Rothfield e Rodrigo Guimarães, entra no capital do Grupo Your, que fornece a empresas diversos serviços, nomeadamente nas áreas de recursos humanos, contabilidade e saúde, indica o grupo em comunicado divulgado esta sexta-feira.O Grupo Your conta com a Ó Capital e a Caravela Companhia de Seguros como acionistas, sendo que estes irão manter-se com participações no capital. O contrato celebrado com a Explorer, visa a "

"O reforço da estrutura acionista representa uma nova fase do grupo e com mais um decisivo passo para cumprir o objetivo de se posicionar como o maior marketplace de soluções empresariais de referência para as empresas, tais como serviços de contabilidade e fiscalidade, de segurança e saúde no trabalho, de soluções de seguros e de recursos humanos, oferecidas atualmente através das empresas: Your Finance, Your Care, Your People, Your Insurance e Your Time", indica o comunicado.

O grupo sublinha que a parceria "permite acelerar o crescimento do negócio da contabilidade e das áreas de cross-selling, (...) e ainda reforçar o potencial de internacionalização do grupo".

Empregando 520 pessoas, o grupo Your estima fechar este ano com receitas de 25 milhões de euros, tendo como meta alcançar os 50 milhões no prazo de três anos.



"Acredito que a partilha de conhecimento e de experiências entre o Grupo Your e a Explorer Investments nos permitirá crescer de forma exponencial", refere Sara do Ó, citada no comunicado.



Já Elizabeth Rothfield, sócia fundadora da Explorer Investments, indica que "esta aquisição enquadra-se na estratégia de investimento do Fundo Explorer IV que tem como objetivo o investimento em empresas-líder que atuem em sectores com elevada resiliência e capacidade de crescimento".



A (VdA) Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados é assessor legal em exclusivo do Grupo Your nesta operação que necessita ainda da luz verde por parte da Autoridade da Concorrência.