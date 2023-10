Acidente na refinaria da Galp em Sines faz um ferido

A refinaria da Galp, em Sines, foi esta segunda-feira palco de um acidente de trabalho - na sequência de uma "ignição de gases, que resultou em chama" - que provocou queimaduras num trabalhador. Neste momento, a refinaria encontra-se num período de paragem programada, ao longo deste mês e no próximo, para trabalhos de manutenção.Fonte oficial da petrolífera esclareceu ao Negócios que "não houve qualquer explosão" na refinaria. "Durante os trabalhos de manutenção programados na refinaria de Sines ocorreu uma ignição de gases, que foi extinta em menos de um minuto. Este facto ocorreu durante os trabalhos de manutenção programados na refinaria de Sines", esclareceu ainda a Galp, numa nota enviada ao Negócios, acrecentando que "não se preveem atrasos nos trabalhos de manutenção em curso".A petrolífera disse ainda estar a "acompanhar esta situação com atenção e a prestar o apoio necessário", sendo que o trabalhador ferido e hospitalizada devido a esta ocorrência faz parte da equipa de "parceiros de manutenção".À agência Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que a vítima (um homem de 35 anos) sofreu "queimaduras em algumas partes do corpo", na sequência "da explosão de um compressor na refinaria", situação que entretanto já foi negada pela Galp.Notícia atualizada com esclarecimentos enviados por fonte oficial da Galp