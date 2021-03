Exportadoras “frustradas” com atrasos e custos do Brexit

Três meses após o Brexit, as empresas portuguesas ainda estão a lidar com o aumento da burocracia no comércio com o Reino Unido. Inquérito da AEP mostra que 84% estão a sofrer com a mudança.

Exportadoras “frustradas” com atrasos e custos do Brexit









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.