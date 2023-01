Faturação no Natal e Ano Novo cresceu 25%

Leia Também Empresas são unânimes: a Black Friday este ano bateu recordes

A faturação na época festiva de final de 2022 cresceu 25%, face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da rede de aceitação de cartões Reduniq.A rede de aceitação de cartões de pagamento Reduniq, pertencente à Unicre, concluiu que, entre 01 de dezembro de 2022 e 02 de janeiro de 2023, cada consumidor gastou em média 231 euros (mais 24 euros do que na época de Natal e Ano Novo anterior).Já em cada compra, em média, foram gastos 35,20 euros (34,70 euros no período homólogo).Citado em comunicado, o diretor comercial da Unicre, Tiago Ooom, disse que, apesar de o aumento refletir também a subida generalizada dos preços devido à crise inflacionista, houve também um crescimento das transações (mais 23% em termos homólogos).Apenas no dia 23 de dezembro, destacou, houve "uma verdadeira corrida às compras de Natal", com um valor de faturação 71% acima da média dos restantes dias da época festiva.Todos os setores registaram aumentos na faturação, sendo que o setor hoteleiro foi o que registou maior crescimento (mais 53%), seguido por artigos de decoração (mais 25%), supermercados (mais 25%), perfumarias (mais 25%), moda (mais 23%), papelarias (mais 18%), eletrodomésticos (mais 14%) e brinquedos (mais 7%).Por regiões, aquelas que registaram valores de faturação superiores em termos homólogos foram Madeira (mais 29%), Faro (mais 27%), Lisboa (mais 26%), Açores (mais 24%) e Porto (mais 21%).Segundo a Reduniq, já se for comparado apenas o período da passagem de ano (30 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023), o aumento é ainda maior em Lisboa (a faturação aumentou 69%), nos Açores (mais 51%), em Faro (mais 46%), na Madeira (mais 38%) e no Porto (mais 33%).