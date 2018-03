Fibria e Suzano avançam para fusão e criam maior produtora mundial de celulose

Bloomberg

As duas maiores empresas de pasta do Brasil, a Fibria e a Suzano, vão avançar para uma fusão e dar origem à maior produtora mundial desta matéria que serve de base à produção de papel, avança o Financial Times, citando o banco de desenvolvimento brasileiro BNDES, que é accionista das duas companhias.



A Suzano terá batido, assim, a Paper Excellence, controlada pela família indonésia Widjaja, que também estava na corrida pela Fibria.



Ainda que o valor do negócio não tenha sido revelado, o FT avança que a Paper Excellence ofereceu 71,50 reais por cada acção da Fibria, um valor que avalia a empresa em quase 40 mil milhões de reais (quase 10 mil milhões de euros).



A Fibria e a Suzano têm um valor de mercado combinado superior a 15 mil milhões de euros. O BNDES, que detém 29,08% da Fibria e 6,9% da Suzano, informou que vai receber um pagamento em dinheiro de 8,5 mil milhões de reais e acções da nova companhia.



"O BNDES, através da sua subsidiária BNDESPAR, aprovou a consolidação das empresas Fibria e Suzano. A operação junta as duas maiores produtoras de pasta do país e transforma-as num líder mundial do mercado de celulose", afirmou o BNDES, citado pelo Financial Times, que acrescenta que a Fibria é controlada em 29,42% pelo conglomerado industrial Votorantim, enquanto a Suzano é controlada pela família Feffer.



As acções da Fibria fecharam a sessão de ontem a cair 0,26% para 71,56 reais, e já ganham quase 50% desde o início do ano. Já a Suzano desceu 2,5% para 23,40 reias, depois de ter avançado quase 5,5% na sessão anterior. Desde o início do ano, acumula uma subida de 25,2%.