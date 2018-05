Consolidação na indústria leva sector do papel para máximos. Altri dispara mais de 10%.

Na bolsa nacional, as cotadas da pasta e do papel estão a registar fortes ganhos e a negociar em novos máximos, animadas por movimentos de consolidação no sector.





A Altri valoriza 5,55% para 7,04 euros, depois de já ter disparado um máximo de 10,19% para 7,35 euros, o valor mais alto de sempre. A Navigator também já alcançou um novo recorde nos 5,385 euros, estando os títulos a subir agora 1,62% para 5,325 euros. A Semapa – que apresenta as suas contas após o fecho do mercado – ganha 2,60% para 20,15 euros, a cotação mais alta de sempre.