Financeira do grupo Volkswagen quer atingir os 1,5 mil milhões em crédito até 2026

A Volkswagen Financial Services, o braço dedicado a serviços financeiros do grupo automóvel, tem o objetivo de crescer nesta área em Portugal e duplicar a atual carteira de financiamento. Assim, até 2026 pretende atingir um portefólio de 1,5 mil milhões de euros, com mais de 180 mil contratos de financiamento e serviços.

A empresa está há dez anos no mercado nacional, disponibilizando serviços financeiros para aquisição de automóveis de várias marcas do grupo, como a Audi, Seat, Skoda, Porsche, Ducati, Lamborghini, Bentley, entre outras.

Ao longo do último ano, o volume de negócios da carteira da Volkswagen Financial Services superou os 640 milhões de euros, com registo de 69 mil contratos de financiamento. Numa década em Portugal, já permitiu o financiamento de mais de dois mil milhões de euros a mais de 47 mil clientes particulares e empresas.

De acordo com a nota enviada às redações, "cerca de 40% das vendas das marcas do grupo são realizadas com recurso aos serviços financeiros" desta entidade. Para o próximo ano, a Volkswagen Financial Services quer apostar "nos produtos de pós-venda e nos serviços, bem como na simplificação do nosso processo de vendas", indica João Rias, "country manager" da Volkswagen Financial Services Portugal.

A digitalização é outra das apostas da empresa, garante João Rias. "Os próximos anos vão trazer uma revolução ao processo de contratação, pois estamos a implementar ações que vão permitir uma desmaterialização completa do mesmo". "A nossa estratégia de digitalização prevê uma jornada omnichannel, entre o online e o offline, com os clientes a ter acesso imediato a soluções de financiamento e serviços de uma forma 100% online".

Mobilidade elétrica e digital nas prioridades

Numa altura em que a indústria automóvel acelera na área da mobilidade elétrica, os serviços financeiros do grupo Volkswagen querem acompanhar, apostando na "dinamização das vendas de elétricos ou híbridos".

A empresa tem apostado em modelos de renting com novos prazos, nomeadamente de curta e de longa duração, com o objetivo de facilitar a transição para modelos elétricos. Em linha com a estratégia, é explicado, a Volkswagen Financial Services refere que têm vindo a ser desenvolvidos packs de produtos para a mobilidade elétrica, também em termos de serviços associados, como "wallbox" para carregamento em casa, viatura de substituição ou planos de manutenção.

Já na área do digital, a empresa já permite atualmente iniciar processos de compra de veículos de algumas marcas do grupo online, de marcas como a Volkswagen, Audi, Seat ou Skoda. No que diz respeito à gestão de frotas, na vertente empresarial, existe uma plataforma online para gerir vertentes como o uso do veículo e detalhes do contrato. Já neste último trimestre do ano, será também lançada uma plataforma online de simulação e subscrição de seguro automóvel.