Finlândia aprova pacote de 800 milhões para ajudar famílias a pagar contas da luz

A Finlândia anunciou que vai gastar cerca de 800 milhões de euros num pacote de medidas de apoio para ajudar as famílias que estão a ser mais impactadas com o aumento dos preços da eletricidade.As medidas fazem parte de um acordo orçamental para o próximo ano, elaborado pela coligação governamnetal formada por cinco partidos, com o objetivo de aliviar as consequências causadas pela inflação e o aumento dos custos da energia no bolso dos finlandeses.O governo também planeia ajudas extra para os agregados economicamente mais vulneráveis, tais como um apoio especial para crianças que deverá ser pago já em dezembro, de acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira e citado pela Bloomberg.O orçamento do país para 2023 será de 8,1 mil milhões de euros, em défice, com gastos totais de 80,5 mil milhões de euros, elevando a dívida do governo da Finlândia para cerca de 146 mil milhões de euros de euros no próximo ano, disse o governo."A energia foi um grande tema nestas negociações sobre orçamento, assim como a questão de como encontrar maneiras de garantir a segurança de abastecimento no próximo outono e inverno", disse a primeira-ministra Sanna Marin. A Rússia "está a usar a energia como arma contra a Europa", acrecsentou.