Francesa Easy2Go "transporta" negócio e entra em Portugal

A empresa francesa de entregas Easy2Go vai começar a expansão internacional por Portugal.

A Easy2Go assume-se "uma das empresas líderes" de entregas de última hora em França, respondendo à necessidade de ofertas de serviço expresso para artigos de grande volume e peso.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, "a internacionalização da Easy2Go teve o seu arranque com a parceria estabelecida com a IKEA Alfragide". Para consolidar a entrada no mercado português mas também no espanhol, a Easy2Go conta com a "ajuda" de empresas com as quais já detém parcerias em França, como é o caso da Jardiland, Leroy Merlin, Conforama e Bricodepot, para além da Ikea.

"Estamos a trabalhar para a expansão da Easy2Go em novas cidades, e temos uma equipa internacional pronta para implementar o serviço da Easy2Go em toda a Europa", revela o Diretor Geral da Easy2Go, Olivier Leroux (na foto), na mesma comunicação à imprensa.

Fundada em 2016, esta empresa faz parte da incubadora de startups Redspher, líder de serviços de transporte urgente, e apresentou um volume de faturação em 2018 de 30 milhões de euros, em França, refere ainda a Easy2Go.