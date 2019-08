A cadeia de mobiliário sueca aponta duas ideias-chave para Portugal "não só para o próximo ano mas para os seguintes": tornar a Ikea mais perto e mais acessível para os consumidores portugueses com menor capacidade financeira. Daí, referiu a diretora de marketing da empresa, Helena Gouveia, o mote de "todos temos direito ao design".



No que toca à proximidade, apesar de não ter sido anunciada a abertura de nenhuma nova loja, a Ikea irá reforçar a rede de pontos de recolha. Atualmente, a empresa conta com dois pontos, um em Viana do Castelo e outro em Leiria. Até setembro, revelou Michaela Quinlan, serão abertos mais três, localizados em Vila Real, Castelo Branco e Palmela. E nos próximos 12 meses o total será de 14.



Na redução de preços, a diretora comercial da empresa frisou que serão entre 130 a 185 artigos, "os produtos mais populares", a ficarem mais baratos. E deu o exemplo de uma cama da gama Malm, cujo preço diminui de 289 para 239 euros.



Quanto à loja "pop up" no Fórum Sintra, Michaela Quinlan considera que tem "decorrido bastante bem" e que poderá, no futuro, a ser replicada.



Já sobre o serviço de leasing de mobiliário, que se encontra a ser testado pela Ikea na Suíça, Michaela Quinlan disse ao Negócios que "está a evoluir bem, mas teremos de aguardar para uma avaliação final e só depois o serviço será ou não lançado em vários mercados". Assim, resume, "não existe qualquer garantia de que possa chegar a Portugal no próximo ano".



Presente em Portugal desde 2004, a Ikea conta atualmente com cinco lojas no país e cerca de 2.500 funcionários. No ano fiscal terminado a 31 de agosto do ano passado, a empresa registou vendas de 457 milhões de euros, uma subida de 14%. Desde a sua chegada a Portugal, a Ikea tinha, até ao exercício anterior, um investimento total de 844 milhões de euros.

