Francisco Bandeira: “A situação no BPN foi muito pior do que eu alguma vez esperaria”

“Não tenho habitualmente grandes angústias”. É assim que Francisco Bandeira, o presidente do BPN depois da nacionalização, recorda, em entrevista ao Negócios, o período durante o qual liderou o banco.





Em novembro de 2008 o então vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi escolhido para gerir a instituição que tinha sido nacionalizada há dias e começou o trabalho logo após o anúncio de Teixeira dos Santos. Ficaria quase três anos, muito mais do que pensara.





Embora o BPN não fosse desconhecido para a CGD – no mês anterior já o banco público tinha emprestado 200 milhões de euros à instituição – haveria muitos factos que só conheceria depois de lá estar. “Quando a Caixa foi chamada, não tinha conhecimento do pormenor e a ideia com que ficámos era que seria um esforço para seis meses, no máximo, para devolver o banco ao mercado”, confidencia. Mas esses planos, fruto do contexto de perda de confiança no banco aliado à crise do subprime, esfumaram-se. “Não foi possível porque as condições do mercado se deterioraram”, diz.





O problema inicial era de tesouraria. “Após a nacionalização houve uma corrida brutal aos depósitos, imediata”, recorda. A administração tentou estancar a sangria, “mas não foi fácil, porque a taxa de juro praticada até aí era muito mais elevada do que na restante banca”. A retoma da confiança pretendida com a nacionalização “não foi suficiente para estancar a saída”, afirma. Além disso, “a mediatização e a politização do BPN levou a que começasse a ser incompreensível que um banco do Estado pagasse mais pelos depósitos do que os outros. Foi o primeiro dilema”, explica.





O segundo teve a ver com a descoberta do “buraco” no balanço devido à promiscuidade entre a instituição e as empresas do grupo e à qualidade do crédito. “Isso levou-nos, logo nas primeiras análises, à necessidade de reexpressão das contas. E logo aí calculámos uma diferença entre 1,9 mil milhões e 2,2 mil milhões”, recorda.





A situação era muito difícil. “Foi muito pior do que eu alguma vez esperaria”, confessa.





A decisão de nacionalizar o BPN foi alvo de um aceso debate público. Mas Bandeira entende que “não havia outra, provavelmente”. “Ao falarmos do passado de há 15 anos com o que sabemos hoje e a realidade de hoje, haverá certamente pessoas que dizem que o banco não devia ter sido nacionalizado. Acho que a decisão foi a menos má”, diz.





Desespero e ameaças





Daqueles dias o antigo presidente do BPN recorda também que “havia clientes desesperados com medo de perder os seus depósitos, havia invasões da sede e das agências” e que ele próprio teve de lidar com essas situações: “Tive momentos difíceis e até algumas ameaças. As pessoas achavam que eu podia pagar”.





Na memória guarda, no entanto, o sentimento de que fez tudo o que era possível: “do crédito feito no meu tempo, transitou todo ou praticamente todo para o BIC. Não houve nota de que aquele crédito não era bom”. E rejeita a acusação de que foi alvo pela Parvalorem – que herdou parte dos ativos tóxicos do BPN – de que no período pós-nacionalização, o banco teria concedido mais de 500 milhões de euros de créditos com garantias que não ultrapassariam 80 milhões. “Nunca provaram nada”, responde.





“Orgulho-me de ter sido escolhido. Fui profissional. Haverá quem diga que faria melhor, mas fica por provar”, conclui.





Francisco Bandeira terminou o mandato na vice-presidência da Caixa em julho de 2011, e com ele, a liderança do BPN. Continuou no banco público como diretor até se aposentar em 2018.





