Fundo canadiano compra edifício na Avenida da Liberdade por 15,2 milhões de euros

A BMO Real Estate Partners, um fundo de investimento imobiliário canadiano, comprou o Edifício Liberdade 108, na Avenida da Liberdade, anunciou em comunicado a consultora imobiliária CBRE. Segundo adianta o ECO, o negócio foi fechado por 15,2 milhões de euros,





O Edifício Liberdade 108 está situado numa das avenidas mais movimentadas de Lisboa. Tem uma área de 2.104 m2 e é composto por seis pisos de escritórios arrendados e uma área comercial ocupada pela marca de luxo Michael Kors.





O edifício foi renovado em 2013, tendo já pertencido ao Grupo Espírito Santo, que o comprou em 2012. A consultora imobiliária CBRE foi responsável pela assessoria do negócio, segundo adianta um comunicado da empresa.





"A localização deste imóvel, as excelentes acessibilidades e a sua visibilidade fazem do Liberdade 108 um activo bastante atractivo, não só para marcas internacionais que queiram ter presença nesta que é a avenida mais procurada de Portugal, mas também para as empresas que pretendam estabelecer um escritório no coração da capital", disse Nuno Nunes, director sénior de investimento da CBRE, citado no comunicado.





Este é o terceiro imóvel adquirido pelo fundo Best Value Europe II, gerido pela BMO Real Estate Partners, o objectivo passa por chegar a uma carteira acima dos mil milhões de dólares em activos. As duas primeiras aquisições do fundo canadiano foram feitas em Verona e em Madrid, o que soma um total de 39 milhões de euros, de acordo com o ECO.





Esta é o primeiro investimento da BMO Real Estate Partners em Portugal.