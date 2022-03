Fundo Youngtimers nega possível investimento no Sporting

A Youngtimers AG negou interesse em investir na SAD do Sporting, através do candidato à presidência do clube Ricardo Oliveira, atual diretor executivo do fundo de investimentos registado na Suíça, num comunicado divulgado esta quarta-feira."O conselho de administração da Youngtimers AG distancia-se das notícias de um possível envolvimento da empresa com o clube de futebol Sporting", escreveu o fundo, dedicado à facilitação, gestão e manutenção de investimentos alternativos em carros colecionáveis.No mesmo comunicado, a Youngtimers AG "distancia-se claramente das declarações feitas ou mal interpretadas e dos rumores que surgiram" e indica que "não pretende envolver-se com o Sporting"."A candidatura de Ricardo da Silva Oliveira à presidência do Sporting é um compromisso pessoal e não está relacionado com a sua posição como diretor-executivo da Youngtimers Sports", remataram.As eleições para os órgãos sociais do Sporting para o quadriénio 2022-2026 estão marcadas no sábado, das 09:00 às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, com três candidaturas a sufrágio: o atual presidente Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C).