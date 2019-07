As ações da Just Eat, que fechou o ano passado com lucros antes de impostos de 102 milhões de libras, sobem 28,79% para 818,60 pence, enquanto a Takeaway.com, com sede em Amesterdão, ganha 3,53% para 86,50 euros, depois de ter valorizado um máximo de 7,24% para 89,60 euros.



As duas empresas, que revelaram estar em negociações no sábado, anunciaram que, após a fusão, a nova companhia terá uma posição de liderança em vários dos maiores mercados neste tipo de serviço, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda e o Canadá.



Mike Evans, atual chairman da Just Eat, assumirá a presidência não executiva da nova companhia, enquanto Jitse Groen, atual CEO da takeaway.com assumirá esse mesmo cargo na empresa nascida da fusão, que será incorporada e domiciliada em Amesterdão.



A Just Eat, fundada na Dinamarca em 2000, é concorrente da Deliveroo e da Uber Eats. Inicialmente, estava focada em restaurantes que ofereciam serviços de entrega, cobrando uma taxa para se juntarem à sua plataforma e uma comissão por cada pedido. Mais tarde, atualizou a sua tecnologia, lançou os seus próprios serviços de entrega usando a experiência adquirida com a compra da SkipTheDishes.com, do Canadá, e fechou acordos com redes de fast-food como a Burger King, a Subway e o KFC.



A Takeaway.com, que comprou este ano a operação na Alemanha da Delivery Hero por 930 milhões de euros, define-se como a líder no mercado de entregas de comida na Europa Continental, Israel e Vietname.

