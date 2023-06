Galamba: Há "mais de três interessados" na TAP e "fora da aeronáutica"

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, admitiu esta terça-feira, durante a CNN Portugal Summit, que há "mais de três interessados" na privatização da TAP e que a decisão sobre a localização do novo aeroporto deve ser tomada no "primeiro semestre de 2024".





João Galamba acrescentou que entre os potenciais interessados estão "players" "fora do setor da aeronáutica". "Entre o setor da aeronáutica e da energia", especificou.





O Governo já anunciou que quer aprovar o decreto-lei para avançar com a privatização da TAP até ao verão. Até ao momento, ainda não são conhecidos os moldes do processo, incluindo a participação que será alienada.





Os donos da Iberia, Lufthansa e Air France-KLM têm sido os nomes apontados como eventuais interessados e, segundo o Expresso, também há fundos americanos de olho no processo.



Sobre o aeroporto da Lisboa, Galamba afirmou que "ainda vamos viver com a Portela por muitos anos. Teremos pelo menos mais 12 anos de aeroporto na Portela". O ministro descartou também a possibilidade de ter um aeroporto em Santarém: "Acho longe".





Durante o evento da CNN Portugal, o ministro das Infraestruturas voltou ainda a rebater as críticas sobre as opções do Executivo relativamente à ferrovia e insistiu que "a melhor solução para o sistema existente e que permita ao sistema funcionar como um sistema ferroviário e não como ilhas isoladas: é manter o investimento na bitola ibérica".



"Houve um problema inicial de não haver projetos. Secalhar houve um excesso de otimismo. A situação herdada na ferrovia era, de facto, muito má. Não havia nada. O país tinha um défice crónico nesta área. As coisas para serem bem-feitas têm de ser feitas", referiu.