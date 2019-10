"O Super Bock Group, na pessoa do seu presidente do Conselho de Administração, Manuel Violas, lamenta com consternação o falecimento do engenheiro Manuel Ferreira de Oliveira", refere a dona da Super Bock, em comunicado.





"Foi com elevado sentido de ousadia, determinação e comprometimento que enquanto CEO [presidente executivo] liderou a então Unicer entre os anos de 2000 a 2006, deixando um legado valioso e inspirador", adianta.





"Manuel Ferreira de Oliveira impulsionou decisivamente o processo de internacionalização da Super Bock, fomentou a diversificação do negócio, bem como apostou no desenvolvimento sustentável da empresa, quando poucos ainda o faziam", salienta a empresa.





Destaca ainda que "a paixão com que se entregou ao setor manifestou-se também pelo seu valioso contributo enquanto presidente da direção dos cervejeiros de Portugal, entre 2002 e 2004, tendo sido ainda o principal responsável pela criação da Confraria da Cerveja, que existe desde 2003 e na qual desempenhou funções como grão-mestre", endereçando à família condolências.





Também o ministro das Finanças, Mário Centeno, numa nota divulgada pelo ministério, lamentou "profundamente" a morte do gestor, considerando que Portugal "perde uma das suas mentes mais brilhantes e esclarecidas".