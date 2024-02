Galp terá baterias solares ‘made in EUA’ em 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com 1,5 GW de painéis fotovoltaicos instalados em Portugal e Espanha, a Galp estreou-se na energia solar em território nacional em 2023, no Algarve, com um investimento de 70 milhões de euros na central de Alcoutim. Na calha está uma segunda mega central solar – em Ourique –, cujo investimento a rondar os 100 milhões de euros deverá ser decidido em 2024 ou 2025. Prestes a apresentar os resultados relativos ao ano passado, onde continua a pesar

...