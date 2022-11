Generali vai entrar no capital do Banco CTT

Tranquilidade, Açoreana e Logo), terá fechado um acordo comercial com o Banco CTT para a distribuição de seguros e, simultaneamente, vai entrar no capital da instituição financeira com uma participação de cerca de 10%, segundo informação recolhida pelo Negócios junto de várias fontes conhecedoras do processo.Esta operação está ainda condicionada à luz verde dos reguladores, mas o acordo deverá ser anunciado no curto prazo, sabe o Negócios.

A Generali fechou o ano de 2021 com lucros de 54,1 milhões de euros, acima dos 12,9 milhões alcançados no ano anterior. Com esta operação, a seguradora italiana reforça a posição em Portugal.A informação sobre a entrada de capital da Generali surge no mesmo dia em que os Correios apresentam os resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano.O Negócios contactou a Tranquilidade e os CTT sobre as negociações, que não fizeram quaisquer comentários. "Somos uma empresa cotada e não podemos fazer comentários", adiantou fonte oficial dos Correios ao Negócios.