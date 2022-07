Gestora de fundos Antler abre escritórios em Portugal

A Antler está oficialmente na Península Ibérica. A gestora global de fundos de capital de risco, que apoia a criação, desenvolvimento e crescimento de start-ups, anunciou esta quarta-feira a abertura de escritórios em Lisboa e Madrid, colocando como meta a realização de mais de 30 investimentos ibéricos até 2030.

Os portugueses Sérgio Massano, sócio e diretor de Expansão da Antler, e Ricardo Batista, ex-diretor-geral da Glovo, são os primeiros membros da equipa ibérica, informa a gestora norueguesa de fundos de Venture Capital numa nota enviada ao Negócios.

A entrada simultânea da Antler no mercado português e espanhol, justifica a empresa, tem como objetivo "criar uma infraestrutura comum de apoio a empreendedores e maximizar o potencial destes dois hubs tecnológicos, que têm tido dos crescimentos mais rápidos na Europa e começam a ter um impacto transformacional nas economias locais".

Sérgio Massano destaca que o investimento em startups em Portugal e Espanha representa apenas 27% e 67%, respetivamente, da média do investimento de capital de risco na União Europeia em percentagem do PIB, "o que significa que ainda há muito a fazer para atrair mais investimento para potenciar o talento que existe nos dois países".

"É esta oportunidade que a Antler pretende aproveitar", acrescenta Ricardo Batista.

Magnus Grimeland, CEO da Antler, aponta ainda que a entrada da gestora de fundos em Portugal e Espanha é "parte fundamental da expansão" da presença global.

A nível global, a gestora de fundos de capital de risco - que investe desde a pré-formação da start-up à fase de scale up ou de crescimento - pretende investir até 2030 em mais de 6.400 empresas e potenciar a criação de mais de 210 mil postos de trabalho no conjunto das empresas do seu portfólio, contribuindo com 34 mil milhões de euros para o PIB mundial e apoiando mais de um milhão de empreendedores.