A comissão de credores da fabricante de moldes para plásticos Geco, que faliu com dívidas de 24,5 milhões de euros, vai analisar a única proposta de compra que recebeu para a compra do complexo industrial de Leiria, no valor de 3,9 milhões, enquanto o tribunal decretou a insolvência pessoal do seu fundador, a pedido da CGD.



Pouco mais de um ano após a falência da Geco, o seu fundador, António Febra, foi agora declarado insolvente a pedido da CGD. Bruno Teixeira Pires Rui Neves ruineves@negocios.pt 14 de Dezembro de 2022 às 22:10







"Eu e o grupo Geco ainda cá vamos andar por muito tempo", garantia António Francisco Febra, em fevereiro de 2019, em declarações à publicação Empresas +. Nesse mesmo ano, a fabricante leiriense de moldes perdeu metade da faturação e registou prejuízos de 6,7 milhões de euros.



Gigante falida com oferta de 3,9 milhões e Febra insolvente









