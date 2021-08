Ginásios querem IVA reduzido e incentivos ao exercício no OE

O CEO da SC Fitness aponta o dedo ao Governo e à DGS pela gestão do desconfinamento nos ginásios. A empresa quer ver o setor contemplado no próximo Orçamento do Estado.

Ginásios querem IVA reduzido e incentivos ao exercício no OE









