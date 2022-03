Governo alivia rótulos para permitir troca de óleos face a escassez de girassol

O Governo deu luz verde a "medidas excecionais" direcionadas à rotulagem dos géneros alimentícios que vão permitir à indústria alimentar, designadamente à de produção de conservas, substituir o óleo de girassol sem inutilizar as embalagens existentes no mercado.



Segundo um despacho da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), "os operadores da cadeia alimentar estão autorizados a corrigir a informação da rotulagem relativa aos ingredientes, preservando a embalagem existente, informando o consumidor dessa substituição".



A mudança nos ingredientes, explica, pode ser comunicada ao consumidor designadamente "através de etiquetas autocolantes ou de impressão por 'inkjet' junto à marcação do lote e da data de durabilidade mínima - com a indicação de que o género alimentício contém outro óleo vegetal".



Sovena estuda alternativas à Ucrânia para assegurar produção de óleo de girassol Leia Também



Estas "medidas excecionais", de cariz temporário, foram tomadas atendendo a que "os óleos vegetais, em particular o de girassol, são ingredientes vastamente utilizados pela indústria nacional, não só na produção de conservas, como também noutros bens alimentares". Lembra a DGAV que "Portugal não é autossuficiente na produção de óleo de girassol, pelo que depende de mercado externos, nomeadamente da Ucrânia, de forma a garantir um abastecimento adequado às necessidades nacionais".



"A invasão daquele país pela Rússia condiciona de forma significativa o abastecimento nacional, o que obriga a indústria alimentar a adequar as suas formulações de forma a substituir o óleo de girassol, de entre outros, por outro ingrediente", assinala a DGAV.



Conserveiras pedem à UE alívio nos rótulos para poder trocar óleos Leia Também



Estas medidas vão ao encontro das aspirações designadamente da indústria conserveira que defendia uma flexibilização temporária da lei da rotulagem para evitar o "custo significativo" adicional que implicaria para o setor inutilizar as embalagens, em particular as latas litografadas, em caso de ter de recorrer a alternativas ao óleo de girassol, devido à escassez.



No mesmo despacho, a DGAV explica que "caso não venha a ser adotada uma posição harmonizada pela Comissão Europeia, as medidas excecionais agora adotadas, ou outras que venham a ser necessárias, representam uma medida de exceção aos princípios gerais e às disposições específicas previstas no regulamento" da União Europeia, de 2011, relativo à prestação de informação aos consumidores dos géneros alimentícios".



Na prática, tal "significa que os produtos resultantes só podem ser colocados no mercado nacional", esclarece a DGAV.



Ao Negócios, a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) saúda a decisão da DGAV, mas ressalva, no entanto, que há parte do problema por resolver enquanto faltar que Bruxelas se pronuncie.



Embora a indústria tenha ficado "satisfeita", o despacho está ainda em discussão na União Europeia, o que significa que "para exportarmos, claramente continuamos com a mesma dificuldade", salienta a ANICP.



No entanto, realça, "em Portugal, a decisão foi muito positiva e sobretudo é de aplaudir a celeridade com que a DGAV fez o despacho".



(Notícia atualizada às 15:30 com reação da ANICP)