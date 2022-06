Disrupção no mundo pôs marcas à prova, desde logo na busca por um espaço na prateleira

A disrupção nas cadeias de valor que a tempestade perfeita, que veio com a pandemia e se agravou com a guerra na Ucrânia, veio mudar não só a forma como as empresas operam, como o modo como os consumidores se comportam. Em paralelo, trouxe desafios adicionais às marcas que, talvez mais do que nunca, procuram afinar estratégias para se (re) afirmarem e não perderem o seu espaço na prateleira.



Foi pelo menos a essa conclusão que chegaram, esta quarta-feira, vários atores económicos durante um painel subordinado ao fenómeno, inserido no II Congresso das Marcas, organizado pela Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas e Produtos de Marca.



"A maior parte dos problemas a que se assiste é na logística. A dificuldade é como comprar, onde comprar e em que quantidades comprar. A questão hoje é como aceder e a que custos. Esse é o grande problema", afirmou João Potier, diretor-geral da Mundiarroz, empresa que tem no portefólio marcas como a Cigala.



"Agora é mais grave: Há arroz, há cereais, mas estão em outras partes e a dificuldade está em lá chegar", apontou João Potier, lembrando que, nos últimos anos, particularmente após 2005 na sequência de políticas da União Europeia, países do sudeste asiático, como o Myanmar, Camboja ou Vietname "taparam parte da produção europeia" de arroz.



Em Portugal - explicou - nunca se produziu mais de 50% das necessidades, ou seja, historicamente sempre se importou outros tantos. E no caso da produção nacional, que está a ser semeada por esta altura, o cenário também não é animador. "Não se afigura nada fácil para o próximo ano", incluindo ao nível dos preços, advertiu, lembrando que há outros fatores que mexem com o desempenho da produção, como a escalada dos preços da energia, dos adubos ou dos produtos fitofarmacêuticos, além de outras questões, que "afetam todos", como a falta de água.



"Temos um mercado de consumo que tem de ser mudado para não haver tanta dependência do exterior. Apesar de a exportação ajudar muito a indústria, até em termos de remuneração, o caminho é conseguir alterar o paradigma", sublinhou, ao defender que tal passa nomeadamente pela afirmação das marcas, embora reconheça que tal é "difícil".



"Há uma coisa curiosa: Apesar de ter uma quota cada vez mais reduzida, o carolino é o único tipo comercial de arroz em que, na repartição das vendas, o peso das marcas de fabricante - são quatro ou cinco - é superior ao peso das marcas próprias", indicou. Já, em termos globais, no caso dos arrozes importados, "a grande percentagem das vendas são as marcas próprias", ou seja, as do distribuidor, exemplificou.



Estudos sobre o comportamento dos consumidores têm apontado, em geral, para um maior recurso às chamadas marcas brancas em tempos de maior aperto financeiro. E esse foi, aliás, um dos dados que o presidente da Centromarca, Nuno Fernandes Thomaz, referiu na abertura do congresso: "Períodos de dificuldades são favoráveis ao crescimento das marcas próprias, seja pelo argumento do preço mais baixo, seja pela agressiva concorrência entre as marcas próprias dos diferentes retalhistas ou pelo ganho de quota dos retalhistas do chamado sortido curto a que estamos a assistir".



Mas para Claúdia Lourenço, diretora-geral da Procter & Gamble, tal não é líquido: "Obviamente, estamos a viver um ambiente de inflação em que as marcs dos distribuidores estão a ganhar quota, mas isso não significa que as dos fabricantes não estejam", afirmou, apontando que, seja em que caso for, "marcas são marcas" e o que ambas têm de colocar "o consumidor ao centro" e "ver quem chega melhor a eles".



Já o presidente da Centromarca não tem dúvidas. "Vai ser impossível fugir de uma batalha feroz pelo espaço de prateleira e provavelmente serão ainda mais agravados os correspondentes custos de acesso. Temos que fazer tudo para manter a liberdade de escolha do consumidor face à antecipada hegemonia das marcas".



Assim, apontou, "as marcas terão que ser capazes de usar as suas armas para contornar momentos em que o consumidor verá diminuída a sua capacidade de comprar, consumir e escolher".



