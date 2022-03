Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Apostar no mercado argentino ou incentivar agricultores de Portugal e Espanha a investirem no girassol figuram entre as alternativas à Ucrânia que a Sovena analisa de modo a garantir a produção de óleo de girassol no próximo ano."Com a situação de conflito na Ucrânia, é natural que se verifique uma interrupção da cadeia de abastecimento, pelo que a Sovena está a estudar outras alternativas, para assegurar ...