Governo cria linha de crédito para financiar pagamento de impostos

Leia Também Só 5% falharam planos prestacionais no Fisco

O Governo quer criar uma nova linha de crédito para ajudar as pequenas e médias empresas (PME) e os profissionais liberais a pagarem os seus impostos, avança o Eco esta segunda-feira. Apesar de o valor da linha ainda não estar fechado, o jornal adianta que deverá rondar as centenas de milhões de euros.O objetivo desta medida, que ainda está a ser desenhada, é aliviar a tesousaria das empresas, mas também não criar custos acrescidos decorrentes do incumprimento dos prazos no pagamento dos impostos, visto que estes atrasos são sempre acompanhados de juros de mora e coimas, adianta o jornal.Esta linha de crédito poderá ser usada para financiar o pagamento de qualquer tipo de imposto, seja IRC, IVA, IMI e adicional ao IMI, derrama, IMT ou imposto de selo.Na semana passada, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, revelou no Parlamento que o incumprimento por parte de quem pediu para pagar impostos em prestações está nos 5%.