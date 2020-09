Só 15% das empresas estão a cumprir prazos de pagamento

Em agosto de 2020, apenas 15,4% das empresas em Portugal pagaram dentro dos prazos acordados com os fornecedores, segundo um estudo realizado pela Informa D&B sobre os riscos de pagamento na área empresarial.

Em média, as empresas nacionais atrasam-se 27 dias a pagar, isto é, mais um dia do que acontecia em fevereiro, antes do início da pandemia. Na maioria dos casos (66%), o atraso é inferior a 30 dias, havendo 7,3% com registos superiores a 90 dias.

Leia Também Governo cria linha de crédito para financiar pagamento de impostos

"No momento crítico que atravessamos, o cumprimento dos prazos de pagamento será uma das formas mais relevantes de trazer alguma saúde ao ciclo comercial das empresas, que teria certamente efeitos positivos na sua sustentabilidade e no ambiente económico em geral", frisa Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B.

Leia Também Pagamentos em atraso dos hospitais estão mais contidos

No momento crítico que atravessamos, o cumprimento dos prazos de pagamento será uma das formas mais relevantes de trazer alguma saúde ao ciclo comercial das empresas. Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B







Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 23 de setembro, ao longo da última década, Portugal tem vindo a divergir da média europeia (44,3%) no que toca ao cumprimento destes prazos. No final do ano passado, a percentagem de empresas portuguesas com pagamento nas datas acordadas ficou-se pelos 16%. São as mais incumpridoras do estudo "Payment Study 2020", que analisou dados de 38 países.

Leia Também Défice externo quase triplica com rombo de 4,3 mil milhões no turismo

Alerta covid no alojamento, restauração e transportes

Leia Também Covid-19: Publicado em DR despacho que regulamenta suspensão do pagamento por conta

Embora, para já, a proporção das empresas cumpridoras dos prazos de pagamento (ainda) não tenha baixado muito devido à pandemia de covid-19 – compara com 16% no mês de fevereiro –, a consultora salienta a degradação registada em "alguns setores que sofreram um impacto alto em relação à covid-19".

É o caso do alojamento e restauração, em que só 7,9% cumpriam os prazos no final do segundo trimestre, o que corresponde a um agravamento de 4,4 pontos percentuais face a fevereiro. Com uma percentagem semelhante (7,4%), no ramo dos transportes o destaque vai igualmente para a subida de 1,4 pontos nos atrasos superiores a 90 dias, no mesmo período de referência, o que contribuiu para o aumento do atraso médio para 36,8 dias.