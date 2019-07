Governo garante ter rede de abastecimento de emergência para a greve dos camionistas

O Governo já está a preparar uma rede de abastecimento de combustíveis de emergência para o caso de a greve dos camionistas agendada para 12 de agosto avançar, garantiu João Galamba, secretário de Estado da Energia em entrevista à TSF/Dinheiro Vivo.





"Estamos a criar as condições para, se necessário, montar um sistema logístico alternativo de distribuição de combustíveis no caso de não haver o cumprimento de serviços mínimos", disse o responsável.





João Galamba acrescentou ainda que "o Governo estará a trabalhar na definição de serviços mínimos e se acontecer algo semelhante ao que aconteceu na última greve ter no terreno um dispositivo em que identifica os abastecimentos prioritários, os postos que têm de ser abastecidos, os circuitos que abastecem esses postos bem como a necessidade de motoristas para garantirem esse mesmo abastecimento".





Questionado sobre o caso concreto do Algarve, que além de não ter gasoduto de gás natural em agosto regista a época alta de férias, o secretário de Estado assegurou também que o abastecimento do Algarve está garantido nesse mesmo plano. "Há abastecimentos de gás no Algarve que são prioritários. Estamos a criar as condições para que esses abastecimentos mesmo num cenário de greve e de quebra dos serviços mínimos esses consumos e esses abastecimentos sejam garantidos".





Durante a mesma entrevista, João Galamba garantiu ainda que a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) vai assegurar, durante a greve, a segurança do abastecimento de combustíveis: "Há procedimentos internos por parte da ENSE que gere a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento que depois se articula com as forças de segurança e, obviamente, há um acompanhamento muito próximo de vários membros do Governo da área da Energia, Transportes e Administração Interna", apontou.