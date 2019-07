a lista da REPA "com identificação de todos os postos, deve ser afixada em local bem visível, em todos os postos de abastecimento do continente".

Forças Armadas, de forças de segurança, de agentes de protecção civil, e serviços de emergência médica e transporte de medicamentos, entre outros.





A crise energética só é declarada por resolução do Conselho de Ministros.Veja a lista dos postos de abastecimento de combustível destinados aos veículos em geral aqui e a lista dos postos destinados a veículos prioritários aqui Entre os veículos prioritários, encontram-se os dasNa última greve, em abril, cada veículo podia abastecer gasolina ou gasóleo num máximo de 15 litros nos postos da REPA.O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e a ANTRAM estiveram reunidos na quarta-feira, dia 24, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), para definir os serviços mínimos para a greve de agosto.No pré-aviso de greve entregue pelos sindicatos eram propostos serviços mínimos de 25% em todo o país. Por sua vez, as empresas propunham 70% de serviços mínimos garantidos.O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assegurou na quarta-feira que o Governo está "a trabalhar" na questão da greve dos trabalhadores dos transportes rodoviários e que os serviços mínimos "serão numa dimensão muito satisfatória".Os representantes dos motoristas pretendem um acordo para aumentos graduais no salário-base até 2022: 700 euros em janeiro de 2020, 800 euros em janeiro de 2021 e 900 euros em janeiro de 2022, o que com os prémios suplementares que estão indexados ao salário-base daria 1.400 euros em janeiro de 2020, 1.550 euros em janeiro de 2021 e 1.715 euros em janeiro de 2022.* com Lusa