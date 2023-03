Grandes empresas responsáveis por 57% do VAB e 71% dos impostos, revela estudo da BRP

De 2016 a 2019, as grandes empresas geraram um Valor Acrescentado Bruto a preços de mercado (VAB) de 57% e 71% dos impostos. Se em 2019 tivessem surgido 150 novas grandes empresas, "estas teriam contibuído mais 4% para o VAB, mais 5% de receita fiscal agregada e mais 10% em exportações", conclui um estudo da Nova IMS, apresentado esta segunda-feira numa conferência organizada pela Associação Business Roundtable Portugal (BRP), na Nova SBE, em Carcavelos.A associação, que foi lançada em 2021 para promover o crescimento do país, defende que as pequenas empresas devem tornar-se médias, as médias grandes e as grandes em globais. Segundo o estudo "Análise prospetiva do impacto do crescimento das grandes empresas em Portugal", hoje apresentado, "uma grande empresa é 10 vezes mais produtiva que uma média empresa"."Através da análise efetuada, verificou-se que entre 2016 e 2019 - período em que o número de grandes empresas cresceu de 1.038 para 1.291 - este tipo de organizações apresentaram um VAB a preços de mercado 10 vezes superior a uma empresa média", salienta o estudo, acrescentando que em 2019 as grandes empresas foram "cerca de 3,7 vezes mais produtivas do que as média".Também a nível salarial, de acordo com o estudo, as grandes empresas gastaram em média 30% mais do que as médias e mais 70% do que as pequenas. "No que respeita ao investimento em projetos de investigação e desenvolvimento, verificou-se que, em média, o investimento das grandes empresas foi 6 vezes superior face ao investimento das médias empresas, entre 2016 e 2019".Os dados apresentados mostram que as grandes empresas, 1% do universo total, contribuiram ainda 62% para as exportações e 64% para a segurança social".Segundo o estudo em causa, mais 150 grandes empresas levariam, não só a um aumento da riqueza do país, como faria aumentar em 10% o valor das exportações e levaria a um aumento de 1% dos salários.Notícia atualizada às 18h33