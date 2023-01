Grandes obras contratadas em 2022 são metade das de 2020

As empreitadas de grande dimensão contratadas no ano passado totalizaram 553 milhões de euros, ou seja, menos 14% do que em 2021 e metade do que em 2020. De acordo com dados do portal Base, de um total de 27 contratos celebrados em 2022, o maior não chegou aos 75 milhões de euros.

Grandes obras contratadas em 2022 são metade das de 2020









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Grandes obras contratadas em 2022 são metade das de 2020 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar