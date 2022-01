Grupo CTT cria empresa para apostar na venda e compra de imóveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os CTT constituíram uma sociedade imobiliária nos últimos dias de 2021, mais concretamente a 23 de dezembro, avançam o Jornal Económico e o Eco na manhã desta sexta-feira.

A empresa constituída, com o nome CTT IMO, estará focada na compra, venda e arrendamento de imóveis, mas também na gestão do património da empresa de correios. De acordo com o Económico, tratam-se de ativos dos quais a empresa se tem vindo a libertar ao longo dos últimos anos.

Ao Eco, fonte oficial da empresa explica que se trata da "criação de uma empresa no normal desenvolvimento da estrutura societária dos CTT".

Esta constituição de epresa acontece num momento em que está a ser finalizado o novo contrato de concessão do serviço postal universal.