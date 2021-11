Grupo dos 42 apresentará propostas em fevereiro de 2022

A associação Business Roundtable, que quer que Portugal regresse ao top 15 em riqueza per capita na Europa e que junta 42 dos maiores líderes empresariais do país, vai fazer a apresentação dos primeiros resultados dos grupos de trabalhos em fevereiro do próximo ano, após as eleições legislativas, segundo informação recolhida pelo Negócios.



A associação reealizou uma reunião plenária para apresentação das primeiras medidas esta segunda-feira, num encontro que contou com a presença do primeiro-ministro, revela uma nota tornada pública esta terça-feira. A troca de ideias com o primeiro-ministro resultou numa conversa "franca e aberta", segundo informações recolhidas pelo Negócios.



"A Associação Business Roundtable Portugal (Associação BRP) realizou ontem, dia 22, em Lisboa, a segunda reunião plenária e assembleia geral desde a sua constituição, para debater e aprofundar as conclusões preliminares dos Grupos de Trabalho que desenvolveram um importante trabalho nas áreas de Pessoas, Empresas e Estado", lê-se no comunicado.



Desde setembro que os grupos de trabalho têm estado a recolher dados e a fazer análise dos principais problemas de cada uma das áreas a que se dedica. Estiveram envolvidos nestas sessões de trabalho cerca de 100 trabalhadores das empresas associadas da Business Roundtable e cerca de 70 individualidades ligadas a instituições públicas e à academia.



"Este trabalho desenvolvido nos últimos meses, com o envolvimento de mais de 170 pessoas, entre associados, especialistas reputados e consultoras, numa perspetiva colaborativa, traduziu-se na identificação das principais problemáticas relacionadas com o fraco desenvolvimento económico e social de Portugal, bem como na recolha de informação relevante que conduza à apresentação de propostas concretas", explica a associação.



A associação Business Roundtable adianta também, na mesma nota, que "as áreas de enfoque incluíram a atração e retenção de talento; formação profissional; requalificação; crescimento, escala e internacionalização das empresas; justiça; burocracia e licenciamento; regulação; e fiscalidade".



"No seguimento deste primeiro exercício, a Associação BRP vai agora iniciar o trabalho de definição das primeiras propostas concretas que visem materializar o seu propósito: regressar ao Top 15 europeu de riqueza per capita, tornando Portugal num caso de sucesso de desenvolvimento económico e social a nível mundial", conclui a associação.



O que é a Business Roundtable?



A associação Business Roundtable reúne 42 líderes das maiores empresas privadas, "preocupados com a falta de crescimento do país", segundo revelaram na apresentação pública feita em julho passado



Segundo salientou na altura Vasco Mello, presidente da associação, em termos acumulados, os associados da BRP tiveram em 2020 receitas de 82 mil milhões de euros, das quais cerca de 43 mil milhões obtidas fora de Portugal via exportações ou investimentos diretos.



Empregam mais de 382 mil trabalhadores, dos quais 207 mil em Portugal, pagam um salário médio "que é cerca de duas vezes o salário médio" pago pelo setor privado, e investiram mais de 6,8 mil milhões de euros.