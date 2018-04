Grupo editorial Hearst compra 20% da Fitch por 2.800 milhões de dólares

O grupo editorial Hearst anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com a francesa Fimalac para comprar os 20% do capital do Fitch Group que ainda não detinha. O negócio está avaliado em 2.800 milhões de dólares (2.273 milhões de euros).

O grupo Hearst, que é proprietário de revistas como a Cosmopolitan e Elle e do canal televisivo de desporto ESPN, passa, assim, a deter a totalidade do Fitch Group, que inclui a Fitch Solution, Fitch Learning e a Fitch Rating, uma das três maiores agências de rating do mundo.

O Hearst entrou no capital do Fitch Group em 2006, tendo aumentado a sua participação até alcançar os 80% em 2015.

"Com esta compra, o Fitch Group converte-se no maior negócio controlado completamente pelo Hearst", afirmou o presidente e CEO do grupo de media, Steven R. Swartz.