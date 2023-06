Grupo RAR com lucros de 16,5 milhões de euros em 2022

De acordo com o relatório e contas do ano passado, divulgado esta quarta-feira, o resultado líquido do exercício cresceu 1,7% para 16,493 milhões de euros (16,211 milhões de euros em 2021), enquanto o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) ascendeu a 72 milhões de euros, mais 3% do que em 2021."Os vários negócios do grupo RAR seguiram a estratégia de tentar incorporar no preço de venda o aumento generalizado do preço das matérias-primas e da energia, pelo que o principal impacto da inflação se traduziu num aumento expressivo do volume de negócios, com relativa estabilidade do EBITDA e dos resultados líquidos", avançou fonte do Conselho de Administração do grupo à agência Lusa.Relativamente à exposição do grupo RAR ao mercado russo, a fonte, num esclarecimento enviado a questões colocadas pela Lusa, referiu que "é residual"."Não temos negócios nessa geografia e apenas fazemos exportações muito pontuais e sem qualquer materialidade para sucursais de multinacionais europeias", explicou.Em 2022, as exportações representaram "perto de 60%" do volume de negócios consolidado do grupo, destacando o Conselho de Administração, "pela sua dimensão, o desempenho positivo da Colep Packaging e da Colep Consumer Products, que têm mostrado ser bastante resilientes".Apesar da volatilidade prevista para este ano, o presidente do grupo RAR, Nuno Macedo Silva, citado num comunicado, assume-se "otimista" no que diz respeito ao desenvolvimento dos negócios da RAR, sublinhando que boa parte da dívida do grupo está contratada com taxa fixa, o que permite "mitigar parcialmente o impacto da forte subida das taxas de juro".Analisando o desempenho das várias empresas do grupo, verifica-se que a Colep Consumer Products Portugal - constituída em 01 de julho de 2021 a partir da cisão da Colep e "focada na inovação de produto nas categorias de 'cosmética' e 'cuidado pessoal'" -- aumentou a faturação de 221,6 milhões de euros em 2021 para 283,4 milhões de euros em 2022, "devido ao aumento de atividade e ao reflexo nos preços da subida das matérias-primas"."A gestão eficaz dos custos operacionais permitiu que o EBITBA passasse de 21,9 milhões de euros em 2021 para 27,3 milhões de euros em 2022", detalha o comunicado, segundo o qual "a forte presença na Europa, Brasil e América do Norte, bem como a diversificação alcançada através da 'ACOA -- The Alliance of Colep and One Asia', deverá conduzir a Colep Consumer Products -- que conta atualmente com 1.188 colaboradores - a um crescimento sustentado nos próximos anos, quer no seu volume de negócios, quer nos seus resultados".Já a Colep Packaging Portugal, a outra empresa resultante da cisão da Colep, com 668 colaboradores e um 'player' europeu na indústria de embalagens, viu o volume de negócios crescer de 119,2 milhões para 148,8 milhões de euros, "essencialmente como resultado do efeito do aumento de preço das matérias-primas".O EBITDA foi de 38,1 milhões de euros, mas o grupo RAR ressalva que, por incluir algumas componentes extraordinárias e não recorrentes, não é comparável com os 26,9 milhões de euros de 2021.Quanto à Vitacress (que atua no mercado dos produtos frescos, com foco em saladas e ervas aromáticas 'prontas a comer' em Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Países Baixos e Reino Unido e tem 1.652 colaboradores), apresentou vendas de 182,6 milhões de euros em 2022, face a 172,1 milhões de euros no ano anterior, mas viu o EBITDA recuar de 17,5 milhões para 1,9 milhões de euros.Segundo a RAR, "os custos pontuais necessários para manter o elevado nível de serviço e qualidade no negócio das saladas e mitigar os efeitos dos atrasos na construção e entrada em funcionamento das novas instalações, devido às restrições da covid-19, justificam esta alteração na rentabilidade do negócio", mas "à medida que o nível de eficiência for aumentando, ao longo de 2023, prevê-se que volte ao seu nível normal de rentabilidade".Quanto à RAR Açúcar, desde 1962 dedicada à refinação e comercialização de açúcar e com perto de 160 colaboradores, viu o exercício dificultado pelo "brutal aumento do custo dos seus fatores de produção, nomeadamente o custo da energia e da matéria-prima".Ainda assim, as vendas aumentaram para 104,9 milhões de euros, contra 76,1 milhões de euros em 2021, e o EBITDA foi de 1,9 milhões de euros, face a 88,4 mil euros em 2021.No que se refere à Acembex -- empresa de comércio internacional de matérias-primas para a indústria agroalimentar - movimentou em 2022 cerca de 800 mil toneladas e manteve uma quota de 22% do mercado nacional, reclamando o estatuto de"maior importador de cereais e coprodutos do país".As suas vendas aumentaram para 269,3 milhões de euros (188 milhões em 2021) e o EBITDA foi de 1,1 milhões de euros (897 mil euros no ano anterior).Já a RAR Imobiliária, com atividade direcionada para o segmento alto do mercado habitacional, reporta um ano de 2022 "muito positivo, apesar da volatilidade dos custos de construção e da escassez de mão de obra".A empresa tem projetos em curso no Porto, Algés e Vila do Conde e aumentou as vendas para 18,5 milhões de euros, realizando um EBITDA de 3,9 milhões.O grupo RAR integra um portefólio de negócios que vai das áreas de embalagem, bens de consumo, alimentar, imobiliária e serviços, empregando um total de 3.750 colaboradores e tendo presença em Portugal, Alemanha, Brasil, Espanha, México, Países Baixos, Polónia e Reino Unido.