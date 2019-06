Grupo RAR perde tomate e “embalagem” no Brasil

A “holding” liderada por Nuno Macedo Silva, em que o açúcar renova prejuízos, abandonou as explorações em Alcochete e Marbella e fica só com as saladas e ervas. Na Colep, a venda de uma fábrica não foi suficiente para travar a crise brasileira.