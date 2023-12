Há 46 empresas em Portugal a lutar pela biodiversidade e integrar a natureza nos negócios

Leia Também Act4Nature Portugal junta empresas pela biodiversidade

Corria o ano de 2020 quando o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal) lançou a iniciativa act4nature Portugal, um apelo à ação de todas as empresas portuguesas - independentemente da sua dimensão ou atividade - para se comprometerem em reverter a perda de biodiversidade e integrarem a natureza nas suas estratégias e modelos de negócio.Nessa altura o desafio foi abraçado por 15 empresas pioneiras: ANA Aeroportos de Portugal, Corticeira Amorim, Grupo Crédito Agrícola, CTT, Ecoinside, EDIA, EDP, Herdade dos Grous, Grupo Jerónimo Martins, Lipor, NBI - Natural Business Intelligence, REN, The Navigator Company, Trivalor e VdA.Neste momento o número de empresas mais do que triplicou, com a iniciativa a reunir, atualmente, 46 empresas signatárias. Entre elas estão: Accenture Portugal, Altice Portugal, Altri, Ascendi, Companhia das Lezírias, Ecosativa, Eurest, Inspira Hotels, KPMG, Saint-Gobain Portugal, Sonae, Sovena, 2BForest, Adega Mayor, Agrimota, Águas e Energia do Porto, Greenvolt, Grupo Casais, Grupo José Pedro Barreira, Grupo ProCME, Rovensa, Schneider Electric Portugal, SGS Portugal, SIMAS de Oeiras e Amadora, Sinvepart, Symington Family Estates e VAVA Eyewear. De acordo com o BCSD Portugal, a 5ª vaga de adesão ao act4nature Portugal irá abrir em fevereiro de 2024.Há três anos, as 15 primeiras empresas subscreveram 10 compromissos comuns a serem concretizados por um conjunto de compromissos individuais. Ao todo foram assumidos 165 compromissos, o que representa uma média de 11 compromissos por empresa. Em 2023 estas empresas deram então conta, pela primeira vez, da evolução nos seus compromissos individuais, face ao primeiro ciclo de execução (2020-2022), e em linha com o reporte efetuado no contexto do act4nature international.Os resultados mostram que 66% dos compromissos assumidos pelas empresas foram cumpridos entre 2020 e 2022. Destes, 36% encontram-se concluídos, enquanto 30% são ações com horizonte temporal mais alargado ou de continuidade. Além disso, outros 21% encontram-se ainda em curso, com metas além de 31 de dezembro de 2022. Apenas 13% dos compromissos não foram sequer iniciados ou executados.Verificou-se ainda que a maioria dos compromissos foi reportada publicamente (85%), e comunicada/divulgada externamente (62%)."Os resultados do primeiro relatório de desempenho do act4nature Portugal mostram que as empresas estão a integrar a preservação da biodiversidade nas suas estratégias", disse Maria João Coelho, rsponsável de Sustaentabilidade do BCSD Portugal.Entre os 10 compromissos comuns incluídos no act4nature Portugal, destaque para a mobilização de recursos e parcerias, com maior adesão (12,1%), seguido do diálogo com as partes interessadas (11,3%), da integração da biodiversidade nas cadeias de valor e formação de colaboradores (11,1%), adoção da hirrarquia de mitigação (10,9%), avaliação de impactos e integração da biodiversidade na estratégia empresarial (10,1%), reportes públicos (9,1%), promoção de soluções baseadas na natureza (7,4%) e diálogo com decisores políticos (6,8%).Após este relatório, as empresas iniciais identificaram oportunidades de melhoria na definição de compromissos mais específicos, e que sejam mais monitorizáveis, tanto em termos de execução como de impacto.