Pires de Lima é o novo presidente da direção do BCSD Portugal

O CEO da Brisa, que vai liderar a direção do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável até 2025, diz que nos próximos dois meses o organismo fará uma reflexão estratégica sobre o que devem ser as prioridades do mandato.



António Pires de Lima, presidente executivo da Brisa, é o novo presidente da direção do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, para o período 2022-2025.

Na assembleia geral, onde foram eleitos os novos órgãos sociais, Pires de Lima, citado num comunicado, explicou que "a ideia principal é dar continuidade ao excelente trabalho feito no mandato anterior" e anunciou que a nova direção, nos próximos dois meses, irá promover"uma reflexão estratégica sobre o que devem ser as prioridades deste mandato e o que deve ser o guião para os próximos três anos". A nova direção integra ainda como vice-presidentes Cristina Amorim (Corticeira Amorim), Andy Brown (Galp Energia), Isabel Barros (Sonae), João Lé (The Navigator Company), João Nuno Palma (Millennium bcp), Joaquim Cabaço (Trivalor), Miguel Setas (EDP) e Rita Nabeiro (Delta).



O BCSD Portugal é uma associação sem fins lucrativos que agrega e representa mais de 130 empresas, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade.



