Nova ferramenta permite a empresas avaliar trajetória para a sustentabilidade

O BCSD Portugal vai disponibilizar no final de fevereiro uma nova ferramenta online que vai permitir às empresas fazer o diagnóstico da sua posição no caminho para a sustentabilidade e também acompanhar esse caminho através de um roadmap disponibilizado para cada empresa.





Na plataforma Jornada 2030, as empresas são convidadas a responder a um questionário com diversas perguntas, que no final dá o posicionamento nesta caminhada para cumprirem os critérios ESG (ambiental, social, governação). A ferramenta coloca questões sobre a caracterização da empresa, cultura empresarial, estratégia, sobre o plano de ação, comunicação e stakeholders, e mais especificamente sobre os critérios ambientais sociais e de governação implementados.



Após responder a tudo, um painel geral dará o posicionamento da mesma na jornada para a sustentabilidade, composta por seis etapas: despertar, conhecer, construir, comunicar, consolidar, coliderar. Ficará também disponível uma matriz de prioridades com sugestão de ações a implementar.





A parte de diagnóstico geral estará disponível para todas as empresas, mas a parte mais concreta de avaliação das áreas ambiental, social e de governação destina-se apenas às empresas signatárias do BCSD, estando já acessível às mesmas. Porém, a plataforma não terá quaisquer custos nos primeiros dois anos.



"Queremos que as empresas possam experimentar, responder a um primeiro questionário de autoavaliação e explorar os conteúdos. Depois, há um acesso reservado para entidades signatárias e estas poderão aí fazer a gestão efetiva dos indicadores, como estão a evoluir em termos ambientais, sociais e de governance, verem que oportunidades têm de melhoria e o que podem fazer, etc.", explica ao Negócios Maria João Coelho, Head of Sustainability Knowledge do BCSD Portugal.





Um levantamento feito recentemente pelo BCSD, junto de 67 empresas portuguesas, permitiu, entretanto, aferir que a maioria está ainda nas primeiras etapas da Jornada 2030: despertar (21%), conhecer (46%), construir (21%), comunicar (1%), consolidar (6%), coliderar (4%).





"Percebemos que 67% das empresas estão a despertar ou então a começar a fazer o diagnóstico, a conhecer os stakeholders, etc. e depois 21% estão na fase da construção. Isto significa que 88% estão ou a dar os primeiros passos ou a conhecer a sua organização e impactos ou a construir o plano de ação", destaca Maria João Coelho sobre o estado em que se encontra o setor empresarial português rumo à sustentabilidade, acrescentando que "só as maiores é que estão nas fases mais adiantadas enquanto que as PME e as micro empresas estão nas fases iniciais".





Os temas mais tratados pelas empresas são os resíduos, questões relacionadas com a prevenção, saúde e segurança e gestão da água. "Estes são os temas clássicos que as empresas começaram a endereçar por causa também das exigências da própria legislação", sublinha a responsável.





Este levantamento permitiu também perceber que 93% das empresas já têm compromissos ao nível da missão, mas apenas 55% têm uma estratégia delineada. Entretanto, 73% já têm um responsável, equipa ou departamento dedicado aos temas da sustentabilidade, porém, quando se trata de ação, as percentagens são mais baixas. Por exemplo, apenas 37% das empresas já têm um plano de ação com indicadores de monitorização, calendarização e alocação de responsabilidades.