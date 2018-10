Homem mais rico da Arábia Saudita perde 58% da fortuna

Bloomberg

A fortuna do homem mais rico Arábia Saudita, o príncipe Alwaleed bin Talal Al Saud, caiu para 15,2 mil milhões de dólares, o nível mais baixo desde que foi incluído no Bloomberg Billionaires Index em Abril de 2012.

O valor do seu portfólio de acções, participações em empresas que não estão cotadas e imóveis na Arábia Saudita caiu 760 milhões de dólares nos três primeiros trimestres do ano, de acordo com um documento enviado por e-mail pelo seu escritório particular. O declínio ficou a dever-se a "pequenos ajustes" na avaliação de activos e a algumas alterações no perímetro, como a venda, no mês passado, da sua participação na companhia norte-americana de transporte particular Lyft para a sua empresa de investimentos, a Kingdom Holding.

No total, as pessoas mais ricas do mundo viram as suas fortunas baixar 2% este ano, num total de 103 mil milhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

O activo mais valioso de Alwaleed, uma participação de 95% na Kingdom Holding, perdeu 70% do seu valor desde que atingiu um recorde em 2014. As acções da empresa caíram mais de 20% após a repentina prisão de Alwaleed numa operação anti-corrupção, em Novembro passado, e nunca se recuperaram totalmente.

Alwaleed esteve entre dezenas de príncipes, ministros e autoridades que ficaram detidos no Ritz-Carlton. Foi libertado depois de 83 dias e disse que havia assinado um "entendimento confirmado" com as autoridades sauditas que o deixou livre para operar com "condições zero". No início deste mês, a Kingdom Holding anunciou que estava perto de assinar um empréstimo de mil milhões de dólares, no primeiro empréstimo desde que Alwaleed foi detido.

O documento mostrou um aumento no valor da sua empresa de media, a Rotana, após o investimento em Agosto na Deezer, uma empresa de streaming de música com sede em Paris.

